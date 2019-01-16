В рядах боевиков участились смерти из-за алкоголя и наркотиков – ИС

Командование оккупантов фиксирует такие случаи как «боевые потери».

Среди боевиков «ДНР» и «ЛНР» возросло количество потерь на почве алкогольного и наркотического опьянения.

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Как сообщает группа «Информационное сопротивление», командование оккупантов фиксирует такие случаи как «боевые потери».

«В связи с существенным увеличением количества огнестрельных ранений среди военнослужащих 1 и 2 АК вследствие употребления ими алкогольных и наркотических веществ, а также значительного роста количества суицида, российским оккупационным командованием для сокрытия реальной ситуации в подчиненных частях и подразделениях принято решение классифицировать такие случаи как “боевые потери”», – говорится в сообщении.