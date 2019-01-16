цей матеріал доступний українською

В рядах боевиков участились смерти из-за алкоголя и наркотиков – ИС

09:59, 16 января 2019
Война
154 0
Также значительно участились случаи суицида среди боевиков / фото УНИАН

Читайте такжеБоевики вчера ударили из запрещенного оружия: силы ООС ответили уничтожением четырех оккупантов

Как сообщает группа «Информационное сопротивление», командование оккупантов фиксирует такие случаи как «боевые потери».

«В связи с существенным увеличением количества огнестрельных ранений среди военнослужащих 1 и 2 АК вследствие употребления ими алкогольных и наркотических веществ, а также значительного роста количества суицида, российским оккупационным командованием для сокрытия реальной ситуации в подчиненных частях и подразделениях принято решение классифицировать такие случаи как “боевые потери”», – говорится в сообщении.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #боевики#потери