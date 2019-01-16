Боевиков "кормят" новыми фейками из-за новости о существенном повышении зарплат в ВСУ – ИС

Боевики активно интересуются размерами повышения зарплат украинских военных.

После информации об очередном существенном повышении денежного содержания военнослужащих ВСУ с начала 2019 года, командование и «органы по работе с личным составом» оккупационных формирований пытаются нейтрализовать негативное влияние данной новости на морально-психологическое состояние своего личного состава.

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Об этом сообщает группа «Информационное сопротивление».

Поскольку боевики активно интересуются размерами повышения зарплат украинских военных и сравнивают их со своими (сравнение далеко не в пользу НВФ), командование оккупантов придумало ряд «объяснений» - что якобы повышение в ВСУ будет носить «временный характер», оно будет «съедено растущей инфляцией в Украине», а также что зарплату военнослужащим ВСУ якобы повышают исключительно за счет выплат из некоего «американского военного фонда», поскольку «в украинском бюджете на эти цели нет средств».