Боевики вчера стреляли вдоль всей линии соприкосновения: у сил ООС есть потери

Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

14 января российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреливали позиции украинских войск из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия - по позициям украинских военных в районе населенного пункта Новомихайловка, из гранатометов – вблизи поселка Павлополь, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи населенного пункта Старогнатовка, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе поселка Чермалык, из крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Тарамчук, из гранатометов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Пески, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе поселка Водяное.

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В полосе действий оперативно-тактической группировки Север" российско-оккупационные войска вели огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Гладосово, дважды из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Новотошковское, из гранатометов – в районе населенного пункта Крымское, из гранатометов и стрелкового оружия – вблизи поселка Трехизбенка.

Вследствие коварных вражеских обстрелов, за прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения.

Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

По данным разведки, 14 января, четыре оккупанты погибли и трое получили ранения.

В течение текущих суток в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики открывали огонь из гранатометов – в районе поселка Славное, и в полосе действий оперативно-тактическогй группировки "Север" - из автоматических гранатометов, вблизи поселка Новоалександровка.

Сегодня ни один военнослужащий Объединенных сил не получил ранения.

«Украинские военные продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий полного прекращения огня», – говорится в сообщении.