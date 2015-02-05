Для эвакуации жителей Дебальцево завтра организуют "зеленый коридор" (фоторепортаж)

Для эвакуации мирных жителей из Дебальцево в пятницу организуют "зеленый коридор".

Об этом на своей странице в Facebook сообщило сообщество "Донбас_SOS", которое занимается эвакуацией.

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В сообщении отмечается, что "зеленый кордор" для эвакуации гражданского населения установят завтра, 6 февраля, с 8:00 до 17:00.

Фотогалерея "Облик Дебальцево: быт и эвакуация"

Как ранее сообщал УНИАН, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини призывает все стороны и вокруг Дебальцево установить как минимум трехдневное перемирие для того, чтобы гражданские смогли безопасно покинуть этот район.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун поддержал предложение председателя ОБСЕ Ивицы Дачича о временном перемирии на востоке Украины для эвакуации жителей Дебальцево.