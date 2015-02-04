Могерини призывает установить трехдневное перемирие вокруг Дебальцево

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини призывает все стороны вокруг Дебальцево установить как минимум трехдневное перемирие для того, чтобы гражданские смогли безопасно покинуть этот район.

Об этом говорится в заявлении Могерини, распространенном в среду в Брюсселе в связи с последним развитием ситуации на востоке Украины, передает собственный корреспондент УНИАН.

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Она отметила, что жители Донбасса стремятся покинуть регион, а гуманитарный кризис в холодный период времени продолжает резко ухудшаться. "Гражданские лица должны иметь возможность безопасно покинуть зону конфликта. Я присоединяюсь к призыву Председательствующего в офисе ОБСЕ ко всем сторонам - и вокруг Дебальцево установить местное временное перемирие в течение не менее трех дней с тем, чтобы оно немедленно вступило в силу", - заявила Могерини.

Высокий представитель ЕС подчеркнула, что необходимо остановить "спираль постоянно растущего насилия в восточной Украине". "Бои, спровоцированные наступлением сепаратистов, которое продолжается, в частности, в Дебальцево, приносят большие страдания, подрывают все усилия, направленные на политическое урегулирование. Обстрел мирных жителей является грубым нарушением международного гуманитарного права. Артиллерия должна быть немедленно выведена из жилых районов", - отметила Могерини.

Как сообщал УНИАН, Дебальцево является стратегическим железнодорожным узлом и форпостом украинских сил. Оно было под постоянным обстрелом со стороны пророссийских сепаратистов, которые пытаются взять под контроль город в последние дни.

4 февраля координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук сообщил, что в районе Дебальцево российско-террористические войска проводят перегруппировку сил, пытаясь после срыва наступления в районе Углегорска добиться «коренного перелома» в дальнейших наступательных действиях.

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«В течение последних суток командование противника в данном районе сосредоточило боеспособные подразделенияна новых направлениях, восстанавливая боеспособность своих тактических групп, которые ранее понесли потери», - пишет Тымчук.

По информации ИС, в район Дебальцевского плацдарма противник дополнительно перебросил 18 танков, 23 боевые бронированные машины и около 55 единиц крытого грузового автотранспорта.

Ранее переброшенное в район Дебальцево сводное танковое подразделение боевиков с 16 танками после участия в трехсуточных боях оказалось фактически разгромленным.

4 февраля министр иностранных дел председательствующей в ОБСЕ Сербии Ивица Дачич призвал все стороны на востоке Украины объявить временное перемирие возле города Дебальцево для эвакуации гражданского населения и допустить к месту наблюдателей ОБСЕ для проведения мониторинга по его соблюдению.

"Перемирие должно быть использовано для немедленного возобновления консультаций с целью обеспечения постоянного прекращения огня и полной имплементации Минских протокола и меморандума, подписанных в 2014 году. Эти два документа остаются основой для мирного урегулирования кризиса", - подчеркивается в сообщении.

Председательствующая в ОБСЕ Сербия призывает Трехстороннюю контактную группу подтвердить готовность к проведению таких консультаций безотлагательно.

Amnesty International 3 февраля заявила, что тысячи жителей украинского города Дебальцево находятся на грани, отчаянно защищаясь от мощных обстрелов и не имея достаточного количества проточной воды, еды, электричества и основных медикаментов.

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"Ситуация в Дебальцево катастрофическая", - сказала Джоан Маринер, старший советник Amnesty International по кризисному реагированию, которая только что вернулась из города и сейчас находится в Славянске.

По данным Amnesty International, население в 25 тысяч человек сократилось до семи тысяч. Украинские силы утверждают, что эвакуировали свыше двух тысяч людей с 28 января. Единственная дорога из города в настоящее время находится под постоянным обстрелом, который делает выезд остальных мирных жителей еще более опасным.