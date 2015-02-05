В Дебальцево милиция спасла семью, которая четверо суток провела под завалами дома

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

"Милиционеры нашли двух пожилых людей и девушку. Люди сильно ослабли, ведь находились без еды и воды около 4 суток. Им была оказана вся необходимая помощь", - сказал Лысенко.

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Он также сообщил, что в течение вчерашнего дня из городов Дебальцево, Светлодарск вывезено 206 человек, в том числе 20 детей, а также из города Авдеевка – 84 человека, в том числе 12 детей.

Кроме того, Лысенко отметил, что также вчера в Дебальцево было отправлено 6 тонн питьевой воды, 1500 буханок хлеба, 30 ящиков продуктов питания, 16 рулонов полиэтиленовой пленки и бензин для заправки электрогенераторов. "Благодаря генераторам, которые были доставлены украинскими спасателями, в городе работают больницы, школы и бомбоубежища. Учитывая неотложные потребности, решается вопрос относительно увеличения количества таких автономных источников энергоснабжения", - заметил спикер АТО.

Напомним, вчера УНИАН сообщал, что из Дебальцево вывезли 168 человек.