На Донетчине из-за обстрелов боевиков погибли 6 и ранены 12 мирных жителей

Об этом на своей странице в Facebook написал начальник ГУМВД Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

По его словам, вчера террористы усиленно обстреливали направления Авдеевки, Дебальцево и Углегорска. Из-за прямого попадания снаряда частично разрушено здание горотдела милиции Авдеевки, сотрудники не пострадали.

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"Убиты 6 мирных жителей (Дебальцево, Углегорск, Ясиноватский район, Авдеевка, Енакиево), ранены 12 человек (Авдеевка, Енакиево, Углегорск, Ясиноватский, Артемовский и Марьинский районы)", - сообщил Аброськин.

По его словам, в Дебальцево в результате попадания снаряда в частный дом погибли мужчина и женщина. Жительница села Верхнеторецкое Ясиноватского района умерла в больнице из-за полученных осколочных ранений. В Енакиево снарядами террористов было повреждено здание исправительной колонии № 52, погиб заключенный.

Напомним, вчера УНИАН сообщал, что, по информации Генштаба Вооруженных Сил Украины, за сутки в зоне АТО погибли двое военных, еще 18 ранены.