За сутки в зоне АТО погибли двое военных, еще 18 ранены – Генштаб
09:54, 04 февраля 2015Война
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За сутки в зоне АТО результате боевых столкновений погибли 2 украинских военнослужащих, 18 - ранены.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил и.о. представителя Генштаба Вооруженных Сил Украины Владислав Селезнев
"В результате боестолкновений, обстрелов позиций украинских военнослужащих, Украина потеряла двух военнослужащих. Еще 18 получили ранения различной степени тяжести. Все раненые направлены в медучреждения", - сообщил Селезнев.
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Ранее сообщалось, что численность «армии» боевиков в районе Донецка превышает 3000 человек. В то же время, отмечается прибытие живой силы на 20 крытых грузовиках, а также 11 единиц бронированной техники (включая 1 танк).
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