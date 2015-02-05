СМИ: Оккупированное Тельманово подверглось мощному обстрелу из неидентифицированного оружия

Об этом они рассказали мариупольскому изданию 0629.

«Мы уже различаем, когда стреляет град, гаубицы, и другие орудия. Но в этот раз, скорее всего, было использовано более мощное орудие, потому, что сила взрывов была очень сильной. Мы насчитали 12 снарядов, били чем-то очень тяжелым и сильным, воронки по 2 метра», - рассказывают люди.

Жители сообщают, что в результате массивного обстрела был поврежден газопровод высокого давления, ряд жилых домов, хозпостройки.

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По словам жителей, снаряды летели очень тихо, люди услышали только их приземление.

«Что будет дальше, мы не знаем, поговаривают люди, что опять нужно быть готовыми. Мы спим в одежде, и при каждом обстреле, прячемся в подвалах», - сообщают жители.