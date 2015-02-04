Информацию о живых "киборгах" под руинами Донецкого аэропорта распространяет враг - волонтеры

Волонтеры не исключают, что информацию о живых «киборгах» под руинами Донецкого аэропорта, распространяет враг для того, чтобы отвлечь туда часть украинских сил.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявила координатор проекта “Вернись живым” Ольга Кобылинская.

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“Есть информация, что эти вбросы информации о том, что в аэропорту остаются живые бойцы, которые пишут СМС родственникам, - это технология для того, чтобы усилить панику и побуждать наши Вооруженные силы к более активным действиям в аэропорту, чтобы потом накрыть наших бойцов артиллерией”, - отметила Кобылинская.

В свою очередь председатель правления одного из благотворительных фондов Анна Сандалова отметила, что под руинами аэропорта остается несколько десятков тел украинских военных, точного количества их никто не знает, но вывезти их откуда сейчас невозможно.

“Проблема в том, что нам уже двое суток не прекращают огонь, чтобы туда зайти”, - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 21 января боевики усилили атаки на Донецкий аэропорт, который удерживался украинскими военнослужащими с 26 мая 2014 г. В результате боевых действий за несколько дней противостояния была полностью разрушена инфраструктура аэропорта, в связи с чем принято решение об отводе украинских военнослужащих. Погибли несколько защитников Донецкого аэропорта, в плен попали 16. Кроме того, под руинами помещений оставались несколько десятков бойцов, точное количество их было неизвестно.

29 января в Генштабе ВСУ заявили, что Донецкий аэропорт утратил свое стратегическое значение в результате разрушения, и поэтому удерживать этот объект не было военной необходимости.

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И.о. пресс-секретаря Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев заявил, что по состоянию на 2 февраля 28 украинских военнослужащих считаются пропавшими без вести на территории Донецкого аэропорта.

"Мы держим под огневым контролем Донецкий аэродром. На территории аэропорта не стихают обстрелы и бои, наши поисково-спасательные подразделения не могут туда добраться. По состоянию на сегодняшний день считаются пропавшими на территории донецкого аэродрома 28-м украинских военнослужащих", - сказал он.