Под руинами в Донецком аэропорту остаются не менее 20 "киборгов" - журналист

Под руинами в Донецком аэропорту остались не менее 20 украинских военных.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко на своей странице в Facebook.

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"В руинах ДАП остались киборги!!! Не менее двадцати человек. Живые. Они имеют возможность отступить к позицию Небо, там наши. Но они не отступают!" - пишет он.

Как сообщал УНИАН, в штабе антитеррористической операции не исключают, что под руинами нового терминала Донецкого аэропорта могли остаться украинские военные, но из-за ожесточенного боя сейчас невозможно отыскать их и спасти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко, отвечая на вопрос журналистов.

"Могли. Могли остаться. Но пока что возможности (спасти бойцов) нет, поскольку там продолжается бой, и подойти возможности нет - сплошной огонь. Как только будет возможность, мы их обязательно найдем и вытащим", - сказал Лысенко.

Он также отметил, что украинская сторона в данное время ведет переговоры относительно освобождения захваченных вчера в плен террористами украинских бойцов.

Также сегодня Лысенко заявил, что вчера было принято решение отвести украинских военнослужащих из нового терминала Донецкого аэропорта, поскольку объект полностью разрушен и непригоден для обороны.