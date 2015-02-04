Бороться за Дебальцево необходимо - опрос УНИАН

Об этом свидетельствуют данные опроса в группе УНИАН ВКонтакте, в котором приняли участие 1 142 человека.

Такого мнения придерживается 417 респондентов (36,4%). Одновременно 369 респондентов (32,2%) считают, что бороться за Дебальцево нужно, только если мы сможем в случае необходимости быстро оказать подкрепление.

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В то же время, 227 опрошенных (19,8%) считают, что это может быть очередной "котел" и поэтому стоит отказаться от борьбы за этот регион. Еще 133 респондента (11,6%) считают, что все зависит от действий противника.

Ранее УНИАН сообщал, что силы АТО уничтожили подразделение из 16 танков боевиков под Дебальцево.