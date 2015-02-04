Силы АТО уничтожили колонну из 16 танков боевиков под Дебальцево (фоторепортаж)

Переброшенное в район н.п.Дебальцево сводное танковое подразделение боевиков из 16 танков (прибывшее из района н.п. Красный Луч) после участия в трехсуточных боях оказалось фактически разгромленным.

Об этом сообщается на сайте группы Информационное сопротивление.

"7 танков были подбиты в первые сутки наступления, 4 танка потеряны в ходе ударов украинской артиллерии в течении последующих двух суток, ещё 3 танка вышли из строя по различным причинам, на сегодня в строю осталось всего 2 машины, при этом 3 танка из числа подбитых ранее боевики пытаются эвакуировать для восстановления", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН со ссылкой на ИС, в район Дебальцевского плацдарма противник дополнительно перебросил 18 танков, 23 боевых бронированных машины и порядка 55 единиц крытого грузового автотранспорта.

Ранее переброшенное в район Дебальцево сводное танковое подразделение боевиков из 16 танков после участия в трехсуточных боях оказалось фактически разгромленным.