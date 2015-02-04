Под обстрел боевиков в Донецке кроме больницы попали детский сад и стоматология - ГПУ

Под обстрел попали городская больница № 27, детский сад № 381, а также стоматологическая больница. Осколками от снарядов повреждены жилые многоэтажные дома и автомобили, сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

В настоящее время данные о количестве погибших и пострадавших уточняются.

Читайте такжеВ Донецке в результате двух обстрелов погибли по крайней мере семь человек

По факту нападения террористов «ДНР» на Кировский район города Донецка начато уголовное производство по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Ход расследования находится на личном контроле прокурора Донецкой области.

Ранее УНИАН сообщал, что в Донецке снаряд попал в больницу, погиб как минимум один человек. Боевики утверждают, что на территории больницы погибло от 5 до 15 человек.