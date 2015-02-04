В Донецке снаряд попал в больницу, есть погибшие (фото, видео)

В среду около 12.00 обстрелу в Донецке подвергся микрорайон "Текстильщик" в Кировском районе.

В результате попадания снарядов в больницу №27 есть погибшие и раненые. По меньшей мере один человек погиб, это видно по фотографиям, которые местные жители выкладывают в интернет, передает ZN.ua.

При этом по информации "МЧС ДНР", на территории больницы погибло не менее 15 человек. При этом, в "МВД ДНР" сообщают минимум о 5 погибших.

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В "городском совете" уточняют количество жертв. По информации сайта мэрии, подконтрольной "ДНР", из-за обстрела повреждена высоковольтная линия, из-за чего весь микрорайон остался без электроэнергии.

Ранее в среду сообщалось, что в результате обстрела Донецка 3 февраля погибло 3 человека, 8 были ранены.