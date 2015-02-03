В Донецке боевики застрелили врача - штаб АТО

Морги и больницы на оккупированных территориях Донбасса заполнены телами боевиков, террористы застрелили врача в Донецке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

"Из-за того, что буквально неделю шли бои, и невозможно просто прервать бой и посчитать, у нас данные из нескольких источников, в том числе и перехваченные радиоданные, точно мы сказать не можем, но это несколько сотен погибших боевиков и приблизительно столько же раненых. У нас есть информация, что морги и больницы в окружающих населенных пунктах, в том числе в Донецке, просто забиты телами", - отметил Лысенко.

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По его словам, на подконтрольных боевикам территориях для лечения раненных террористов не хватает лекарств. "Очень нервничают, и есть информация, что даже страдают и наши врачи. Был факт - застрелили одного врача в Донецке за то, что он не смог предоставить, по мнению боевиков, надлежащую помощь главарю", - сказал Лысенко.