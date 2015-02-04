Численность «армии» боевиков в районе Донецка превышает 3 тысячи человек – ИС

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук в Facebook.

«За сутки отмечается прибытие живой силы на 20 крытых грузовиках, а также 11 единиц бронированной техники (включая 1 танк). Общая численность группировки российско-террористических войск, сосредоточенной в этом районе, превышает 3 тысячи человек, которые распределены по нескольким тактическим группам, а также составляют «внутренний гарнизон» Донецка», - сообщает Тымчук.

Читайте такжеБоевики перебрасывают под Горловку бронетехнику и наемников из "Оплота" - Тымчук

Также в составе группировки, сосредоточенной в районе Донецка, в общем порядка 25 танков, порядка 85 ББМ и три группы артиллерийской поддержки.