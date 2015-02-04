Силы АТО разбили батарею войск боевиков в районе Докучаевска – Тымчук

Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук в Facebook.

«Украинскими войсками были применены дальнобойные артиллерийские системы по заранее переданным разведданным. Удар был нанесен в момент заправки артсистем боевиков топливом. Три САУ террористов уничтожены», - сообщает Тымчук.

Читайте такжеЧисленность «армии» боевиков в районе Донецка превышает 3 тысячи человек – ИС

В то же время, по информации ИС, в Краснодон прибыл транспорт с уничтоженными в боях за Дебальцево местными боевиками. «Сводный батальон», сформированный в данном населенном пункте специально для участия в наступлении (порядка 500 человек), за 3 дня активного участия в боях потерял только убитыми 51 боевика.