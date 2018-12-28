В результате вражеского обстрела на Донбассе ранен украинский военнослужащий

Боевики с начала суток 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Сегодня на Донбассе получил ранения один украинский военнослужащий.

Как сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил, от начала текущих суток и по состоянию на 18.00 российские оккупационные войска на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня. В двух случаях боевиками было применено вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

Читайте такжеС начала ООС на Донбассе принять под контроль четыре населенных пункта - пресс-центр

В частности, оккупанты осуществили обстрелы позиций Объединенных сил из минометов калибра 82 мм в районе населенных пунктов Новотошковское на Луганском направлении и Гнутово - на Мариупольском.

Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселка Болотенное на Луганском направлении, а также в районе населенных пунктов Славное, Тарамчук, Пески на Донецком направлении.

«Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства», - отметили в пресс-центре ООС.

Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря ВСУ ликвидировали двух боевиков в ответ на вражеские обстрелы.