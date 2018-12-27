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Офицер ВСУ раскрыл потери оккупантов на Донбассе за сутки

12:17, 27 декабря 2018
Война
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Иллюстрация REUTERS

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"За прошедшие сутки в "ДНР" двое - "двухсотых" (ликвидированных, - УНИАН.) и один "трехсотый" (раненый, - УНИАН.)", - говорится в его сообщении в Facebook.

Как сообщал пресс-центр ООС, по данным разведки, в ходе боевых действий на Донбассе двое оккупантов были уничтожены и один ранен.

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Теги: #Донбасс#ДНР#потери