Офицер ВСУ раскрыл потери оккупантов на Донбассе за сутки

Террористы снова понесли потери на Донбассе.

Украинский офицер Анатолий Штефан "Штирлиц" рассказал о потерях террористов на Донбассе в течение прошедших суток.

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"За прошедшие сутки в "ДНР" двое - "двухсотых" (ликвидированных, - УНИАН.) и один "трехсотый" (раненый, - УНИАН.)", - говорится в его сообщении в Facebook.

Как сообщал пресс-центр ООС, по данным разведки, в ходе боевых действий на Донбассе двое оккупантов были уничтожены и один ранен.