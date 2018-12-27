Офицер ВСУ раскрыл потери оккупантов на Донбассе за сутки
12:17, 27 декабря 2018Война
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Террористы снова понесли потери на Донбассе.
Иллюстрация REUTERS
Украинский офицер Анатолий Штефан "Штирлиц" рассказал о потерях террористов на Донбассе в течение прошедших суток.
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"За прошедшие сутки в "ДНР" двое - "двухсотых" (ликвидированных, - УНИАН.) и один "трехсотый" (раненый, - УНИАН.)", - говорится в его сообщении в Facebook.
Как сообщал пресс-центр ООС, по данным разведки, в ходе боевых действий на Донбассе двое оккупантов были уничтожены и один ранен.
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