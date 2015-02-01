Вблизи Фащевки боевики на танках атаковали блокпост украинских пограничников
Вблизи поселка Фащевка боевики на четырех танках и автомобиле атаковали блокпост, на котором несут службу пограничники и военнослужащие Вооруженных сил.
Об этом сообщал заместитель руководителя информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой. По его словам, ситуация в зоне проведения АТО остается напряженной.
Читайте такжеБоевики пытались штурмовать позиции сил АТО в районе Крымского«Наиболее сложной остается обстановка вокруг города Дебальцево. Боевики пытаются захватить территорию в районе Углегорска, Санжаровки и Нижнего Лозового Артемовского района Донецкой области. Вблизи поселка Фащевка террористы 4 танками и 1 автомобилем атаковали блокпост, на котором несут службу пограничники и военнослужащие ВСУ», - сообщил Владимир Полевой.
Он отметил: «Наши военные отбили атаку боевиков и уничтожили 1 танк и автомобиль. В дальнейшем незаконные вооруженные формирования отступили, однако продолжали минометные обстрелы этого блокпоста».