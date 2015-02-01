Украинские военные под донецким аэропортом взяли в плен 7 боевиков
12:13, 01 февраля 2015Война
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Украинские военные под донецким аэропортом захватили в плен 7 боевиков "Востока".
Силы АТО взяли в плен боевиков "Востока" \ УНИАН
Об этом в соцсети написала волонтер Татьяна Рычкова. По ее данным, пленные боевики дают показания украинским военным. Украинские военные в районе Донецкого аэропорта уничтожили минометную батарею боевиков, ликвидировали ее командира, передает ТСН.
Читайте такжеВоенные захватили в плен вражеский танк Т-72 с экипажемТакже, по ее словам, силы АТО уничтожили батарею реактивных систем залпового огня и отразили атаку пехоты, взяв в плен 7 боевиков батальона "Восток". Среди них оказались боевики из числа местных жителей, российский заключенный и кадровый военный РФ.
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