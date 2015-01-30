В Углегорске не прекращаются бои между боевиками и силами АТО – СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель руководителя Информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой на брифинге в Киеве.

«В городе Углегорск Донецкой области продолжается бой. Российско-террористические войска постоянно атакуют и обстреливают опорные пункты и блокпосты сил АТО», - отметил он.

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«Для прекращения ведения огня вражеской артиллерии Вооруженные силы Украины ведут контрбатарейную борьбу. Силы противника постоянно маневрируют, что затрудняет их обезвреживание», - добавил Полевой.

Ранее сообщалось, что Углегорск в настоящее время не находится под контролем боевиков - за него идет бой. Туда направлены резервы и боеприпасы для украинских военных. Боевики также проводят передислокацию значительных сил в направлении городов Дебальцево и Углегорск Донецкой области.