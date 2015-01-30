Боевики требуют от Украины содержать "ДНР" и "ЛНР" в обмен на мирные переговоры

Главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий потребовал от Украины взять "ДНР" и "ЛНР" на содержание. По его словам, это главное требование, после которого боевики будут согласны на мирные переговоры.

Видеозапись слов Плотницкого обнародован на сепаратистском сайте "Новостной фронт", передает LB.ua.

"В первую очередь это снятие экономической блокады полностью. Чтобы снять эту так называемую блокаду достаточно отменить всего 3 решения СНБО. Только после этого мы будем разговаривать о режиме тишины, о прекращении ведения огня, о разграничительной линии - как она должна проходить, где", - заявил Плотницкий.

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Напомним, комполка "Азова" Андрей Билецкий считает, что Украина не должна вести переговоры сейчас, когда боевики получили несколько локальных побед.