Признание России агрессором гораздо перспективнее признания "ЛНР" и "ДНР" террористами - эксперт

Об этом в эфире 5 канала заявил эксперт по вопросам международной безопасности Григорий Перепелица.

"Верховная Рада приняла чрезвычайно важное решение - это признание Российской Федерации агрессором. И как раз это решение является гораздо более перспективным, чем наша попытка признать "ЛНР" и "ДНР" террористическими организациями. Этот шаг Верховная Рада должна была бы сделать сразу с началом военной агрессии России против Украины год назад", - отметил Перепилица.

Читайте такжеУкраина признанием России агрессором добавила решимости сторонникам санкций - вице-председатель ЕП"Почему это решение намного перспективнее? Потому что действия России подпадают под определение военной агрессии согласно резолюции Генеральной ассамблеи ООН, которое было принято в 1974 году. Во-вторых - это соответствует и нашим законам. А в-третьих - это дает нам реальную возможность получать военную помощь. Следующим шагом мы должны признать себя жертвой агрессии, и мы имеем много примеров, как война в Персидском заливе, когда Ирак был признан агрессором в 1991 году, а Кувейт как жертва агрессии, в результате Кувейта была оказана непосредственная военная помощь. И второй путь, по которому мы должны идти - это ставить вопрос перед международным сообществом об организации антипутинской коалиции, как это было в 1991 году с антииракской коалицией» , - подчеркнул он.