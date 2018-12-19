Воевавший на Донбассе российский наемник умер в украинской тюрьме (фото)

Тело Иванова до сих пор не передали в РФ, ведь консулы якобы не могут отыскать его родственников.

В Дрогобычской исправительной колонии №40 скончался заключенный на 12 лет россиянин Валерий Иванов, который воевал на Донбассе на стороне боевиков "ЛНР".

Об этом сообщил львовский портал новостей Leopolis со ссылкой на начальника колонии Александра Купца.

Тело россиянина уже вторую неделю не забирают представители генконсульства РФ во Львове.

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По словам начальника колонии, сразу после смерти Иванова исправительное учреждение связалось с консульством РФ, чтобы решить вопрос транспортировки тела в Россию. У Иванова была сестра в Архангельске. Купец добавил, что российские дипломаты пообещали найти родственников умершего.

Но тело Иванова до сих пор не передали в РФ, ведь консулы якобы не могут отыскать его родственников.

Отметим, что Иванов воевал против Украины на стороне террористической организации "ЛНР". Его задержали и осудили по ст. 258 (террористический акт) и ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины на 12 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в оккупированном Донецке арестован бывший и.о. первого заместителя министра доходов и сборов "ДНР" Михаил Халин.