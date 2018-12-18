"Чистки" в Донецке: арестован зам сбежавшего "Ташкента" (фото)

Арестован еще один человек террористов Захарченко-Тимофеева.

В оккупированном Донецке арестован бывший и.о. "первого замминистра доходов и сборов "ДНР" Михаил Халин.

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Его обвиняют в захвате собственности. Об этом сообщил в Twitter журналист Денис Казанский.

"В Донецке продолжаются "чистки". Арестован еще один человек Захарченко-Тимофеева. Как взорвала украинская ДРГ Захара, так и пошли сразу аресты его людей. Выяснилось, что все они были гады, воры и мошенники", – говорится в сообщении Казанского.

Халин был заместителем "министра доходов и сборов "ДНР" Александра Тимофеева "Ташкента" - соратника убитого Захарченко, сбежавшего в РФ.

Ранее сообщалось, что так называемый "министр доходов "ДНР" Александр Тимофеев, а также Александр Казаков, бывший "советник" Захарченко, после того, как покинули псевдореспублику, начали искать поддержку в Москве.