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"Чистки" в Донецке: арестован зам сбежавшего "Ташкента" (фото)

14:03, 18 декабря 2018
Война
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Халина арестовали в "ДНР" / Соцсети

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Его обвиняют в захвате собственности. Об этом сообщил в Twitter журналист Денис Казанский.

"В Донецке продолжаются "чистки". Арестован еще один человек Захарченко-Тимофеева. Как взорвала украинская ДРГ Захара, так и пошли сразу аресты его людей. Выяснилось, что все они были гады, воры и мошенники", – говорится в сообщении Казанского.

Халин был заместителем "министра доходов и сборов "ДНР" Александра Тимофеева "Ташкента" - соратника убитого Захарченко, сбежавшего в РФ.

Ранее сообщалось, что так называемый "министр доходов "ДНР" Александр Тимофеев, а также Александр Казаков, бывший "советник" Захарченко, после того, как покинули псевдореспублику,  начали искать поддержку в Москве.

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Теги: #Донбасс#Донецк#арест