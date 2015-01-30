Боевики используют против украинских военных "Смерч", "Торнадо" и "Буратино" - Турчинов

Об этом он сказал в эфире "5 канала", передает Еспресо.TV.

"К сожалению, Россия использует против нас современные средства ведения огня, в частности, системы залпового огня, включая и наиболее мощные. Это не только системы "Град", это "Ураган", это и более мощный "Смерч", "Торнадо", также такие "варварские" системы огня, как "Буратино", - сообщил он.

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По словам Турчинова, все это используется против украинских военнослужащих, а они в свою очередь, имеют сегодня достаточно отработанные технологии противодействия.

"Как только начинается обстрел, сразу наносится поражение по тем батареям, которые наносят огонь. Для этого у нас есть современные технологии и техника.", - сказал Турчинов.