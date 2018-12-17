На Донбассе проверили боеготовность систем противовоздушной обороны подразделений ООС (видео)

Проверка показала, что подразделения ПВО Объединенных сил готовы быстро и своевременно реагировать на любую агрессию с воздуха.

На Донбассе проверили боеготовность систем противовоздушной обороны подразделений Объединенных сил.

Об этом сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что во исполнение приказа командующего Объединенными силами генерал-лейтенанта Сергея Наева проведена проверка готовности дежурных сил противовоздушной обороны к выполнению задач по назначению.

«Боевые расчета ЗРК БУК-М1 из состава подразделений ПВО Объединенных сил по сигналу отбыли на боевые позиции для отработки условно-боевой задачи», - говорится в сообщении.

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В штабе заметили, что, заняв стартовые позиции, зенитные ракетные батареи выполнили задачи по поиску воздушной цели, постановке её на автоматическое сопровождение и условное уничтожение.

«Проверка показала, что подразделения ПВО Объединенных сил готовы быстро и своевременно реагировать на любую агрессию с воздуха», - добавили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, после нападения России на украинские корабли в районе Керченского пролива с 26 ноября на 30 суток введено военное положение в 10 областях Украины, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Как сообщал УНИАН, украинские военные нанесли мощный удар по оккупантам на Донбассе - у боевиков серьезные потери.