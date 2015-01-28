Генштаб: военные получили 177 единиц техники

11:33, 28 января 2015
Война
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Начиная с прошлого года украинские военные получили 177 единиц новой и модернизированной техники.

Военные получили уже 177 единиц техники / УНИАН

Об этом сообщил исполняющий обязанности спикера Генерального штаба Вооруженных сил Владислав Селезнев.

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"За минувшую неделю воинские части и подразделения, выполняющие задачи в зоне проведения АТО, получили 2 новых бронетранспортера БТР-4Е, 6 грузовиков КрАЗ и 8 комбинированных устройств для защиты самолетов и вертолетов от поражения", - сказал он.

"Таким образом, начиная с прошлого года ВСУ получили уже 177 новых и модернизированных основных образцов вооружения и военной техники, 89 новых средств поражения и 1 тыс. 789 других новейших образцов вооружения, в частности 4 модернизированных самолета, 7 вертолетов, 46 РЛС, 9 танков, 14 БТРов, 18 гаубиц, 69 грузовых и спецавтомобилей. Кроме того, 14 авиационных и 18 противотанковых управляемых ракет и 134 единицы навигационной аппаратуры, более 500 единиц современного стрелкового оружия и другое военное оборудование и устройства", - отметил Владислав Селезнев.

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