Харьковский бронетанковый завод передал первую партию танков для АТО

14:42, 03 декабря 2014
Армия
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Государственное предприятие "Харьковский бронетанковый завод" передало первую партию танков Т-64 Министерству обороны.

Харківський бронетанковий здав партію Т-64 для АТО / mediarnbo.org

Как говорится в сообщении пресс-службы СНБО, техника прошла текущий и восстановительный ремонт и готова к выполнению задач в ходе проведения АТО на Донбассе.

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Также сообщается, что в настоящее время завод производит капитальный ремонт танков Т-64 для Национальной гвардии, проводит текущий и капитальный ремонт тяжелой бронированной техники по заказу Министерства обороны. Выездные бригады предприятия восстанавливают технику в зоне боевых действий.

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