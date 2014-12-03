Харьковский бронетанковый завод передал первую партию танков для АТО

Как говорится в сообщении пресс-службы СНБО, техника прошла текущий и восстановительный ремонт и готова к выполнению задач в ходе проведения АТО на Донбассе.

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Также сообщается, что в настоящее время завод производит капитальный ремонт танков Т-64 для Национальной гвардии, проводит текущий и капитальный ремонт тяжелой бронированной техники по заказу Министерства обороны. Выездные бригады предприятия восстанавливают технику в зоне боевых действий.