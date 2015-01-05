Украинские военные сегодня получат истребители МиГ и Су (фото)
09:40, 05 января 2015Армия
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Украинским военным передадут несколько истребителей МиГ и Су, президент Петр Порошенко будет присутствовать на церемонии.
Военным передадут истребители / Facebook
Об этом сообщил на своей странице Facebook волонтер и советник президента Юрий Бирюков.
"В прошлый раз спрашивали про самолеты? Так вот и до самолетов очередь дошла - сегодня армия получает МИГи и Сушки", - написал Бирюков, и показал фото самолетов.
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Как известно, сегодня президент Украины Петр Порошенко совершит рабочую поездку в Житомирскую область. Он примет участие в церемонии передачи личному составу Вооруженных сил Украины военных самолетов, техники и вооружения, изготовленных и восстановленных предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины.
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