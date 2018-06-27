На Донбассе от пули снайпера погиб украинский военный, названо имя

16:32, 27 июня 2018
Война
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С военным простятся 29 июня / фото facebook.com/ovkChe

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Федосенко - уроженец города Кропивницкий, 1971 года рождения, старший солдат воинской части А1469, передает "Цензор.НЕТ".

Церемония прощания запланирована на 11.00 29 июня на Почетной аллее г. Кропивницкого, время уточняется.

Как сообщал пресс-центр ООС, за прошедшие сутки на Донбассе в результате вражеских обстрелов погиб украинский военный, еще двое ранены.

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Теги: #смерть#Донбасс#военный