На Донбассе от пули снайпера погиб украинский военный, названо имя
16:32, 27 июня 2018Война
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На Донбассе погиб боец из Кропивницкого.
С военным простятся 29 июня / фото facebook.com/ovkChe
Артур Федосенко погиб 26 июня в зоне проведения операции Объединенных сил от пули вражеского снайпера.
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Федосенко - уроженец города Кропивницкий, 1971 года рождения, старший солдат воинской части А1469, передает "Цензор.НЕТ".
Церемония прощания запланирована на 11.00 29 июня на Почетной аллее г. Кропивницкого, время уточняется.
Как сообщал пресс-центр ООС, за прошедшие сутки на Донбассе в результате вражеских обстрелов погиб украинский военный, еще двое ранены.
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