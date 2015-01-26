Силы АТО отразили атаку под Майорском, боевики отступили - штаб
Силы АТО отразили атаку российско-террористических войск вблизи Майорская, боевики отступили.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-офицер АТО Леонид Матюхин сегодня на брифинге.
«В районах Первомайска и Дебальцево с РСЗО «Град» бандиты дважды обстреляли Попасну и Троицкое, а также Дебальцево, Новогородское и Луганское», - отметил он.
По словам Матюхина, из минометов и артиллерии боевики вели огонь по населенным пунктам Попасная, Булавинское, Оленевка, Майорськ, Углегорск, Рассадки, Троицкому, Редкодубу, Чернухино.
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В 18.05 вблизи Майорска боевики совершили попытку штурма украинских позиций со стороны Горловки. «Получив достойный отпор, террористы, которые остались живыми, отступили», - подчеркнул пресс-офицер АТО.