В Винницкой области гражданским запретили носить военную форму

Также в связи с военным положением запретили охоту в двух приграничных районах области - Песчанском и Ямпольском.

Совет обороны Винницкой области принял решение на период действия военного положения запретить гражданским лицам носить военную форму.

Об этом сообщает пресс-служба Винницкой ОГА.

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Военную форму, согласно решению, могут носить только военнослужащие ВСУ, Найцгвардии, Госпогранслужбы, а также сотрудники СБУ.

"На все случаи безосновательного ношения военной формы будет оперативное реагирование правоохранительных органов с проверкой документов и установлением возможной принадлежности к незаконным военным формированиям", - сказано в сообщении.

Также в ОГА сообщили, что в связи с военным положением запретили охоту в двух приграничных районах области - Песчанском и Ямпольском.

Запрещается нахождение в пограничной зоне без документов, вводится запрет на аэро-, видео-, фотосъемку без согласования с соответствующими службами и воинскими частями.

Ранее глава Винницкой облгосадминистрации Валерий Коровий заявлял, что в области будет усилена охрана отдельных объектов, но паспортный режим для местных жителей вводиться не будет.