Наблюдатели ОБСЕ определили, откуда обстреляли троллейбус в Донецке

Об этом говорится в докладе с первыми результатами расследования обстрела наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, передает ТСН.

"После анализа двух кратеров, обнаруженных на месте происшествия, наблюдатели пришли к выводу, что выстрелы, от которых они остались, родом с северо-западного направления", - говорится в сообщении.

В докладе говорится о том, что выстрелы, скорее всего, были сделаны из минометного или артиллерийского орудия.

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Наблюдатели ОБСЕ прибыли на место через 20 минут после происшествия. Они увидели семерых погибших - трех мужчин, трех женщин, пол еще одного погибшего наблюдателям установить не удалось.

Три тела были в троллейбусе, три - в непосредственной близости от него, еще один погибший был в сгоревшей машине, которая находилась в 20 метрах от троллейбуса.

Позже члены СММ связались с представителем Донецкого городского морга, который сказал, что в морг были доставлены тела восьми жертв.

13 пострадавших при обстреле людей были госпитализированы в Донецкую областную травматологическую больницу. По словам главного хирурга, все они получили серьезные травмы, которые требуют операции.