На место обстрела остановки в Донецке прибыли наблюдатели ОБСЕ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хаг.

Читайте такжеБоевики привезли на обстрелянную остановку в Донецке пленного "киборга" для издевательств"Сегодня утром мы послали на место этого инцидента патруль. Сейчас он там и находится", - сказал он и добавил, что собирается информация.

По словам Хага, пока речь идет о 7 погибших, однако информация еще не окончательная.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 января, около 8.30 утра боевики нанесли огневой удар по остановке общественного транспорта в Ленинском районе города Донецка.

"Место обстрела находится на значительном расстоянии - более 20 км - от территории, где происходят боевые действия в аэропорту г. Донецка. Таким образом, оружие было использовано боевиками умышленно именно против гражданского населения", - подчеркнули в прокуратуре Донецкой области. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

По разным данным, погибли от 7 до 13 человек.