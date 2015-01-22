ГПУ уточнила количество жертв обстрела боевиками остановки в Донецке

Об этом сегодня в эфире радио Эра-FM сообщил генеральный прокурор Украины Виталий Ярема.

“Мне доложил прокурор Донецкой области о том, что погибли 9 человек и 7 ранены, но это предварительная информация... территория находится под контролем террористов и нам там очень тяжело работать”, - сказал Ярема.

Он подчеркнул, что от места трагедии украинские воинские подразделения находились на очень большом расстоянии и как и ранее не вели огонь по жилым кварталам населенных пунктов.

Читайте такжеБоевики обстреляли остановку в Донецке, чтобы нивелировать теракт под Волновахой - Доний Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 января, около 8.30 утра, боевики нанесли огневой удар по остановке общественного транспорта в Ленинском районе города Донецка.

"Место обстрела находится на значительном расстоянии - более 20 км - от территории, где проходят боевые действия в аэропорту г. Донецка. Таким образом, оружие было использовано боевиками умышленно именно против гражданского населения", - подчеркнули в прокуратуре Донецкой области. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).