"Выборы" на оккупированном Донбассе не имеют никакого юридического значения - ЦИК

Центральная избирательная комиссия подчеркивает, что только проведение выборов в полном соответствии с украинским законодательством и стандартами ОБСЕ является залогом правового результата избирательного процесса.

Незаконные так называемые "выборы", проведенные 11 ноября во временно оккупированных районах Донбасса, не имеют какого-либо юридического значения.

Об этом говорится в сообщении Центральной избирательной комиссии.

"Центральная избирательная комиссия отмечает, что "выборы", проведенные 11 ноября на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины, являются нелегитимными. Поскольку они организованы и проведены в нарушение норм Конституции Украины и избирательного законодательства, вопреки нормам и принципам международного права. Вследствие этого указанные "выборы" не имеют какого-либо легитимного результата, то есть не имеют никаких правовых последствий", - отмечается в сообщении.

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Следовательно, ЦИК категорически отрицает наличие какого-либо юридического значения этих незаконных и манипулятивных "выборов".

Комиссия отмечает, что только проведение выборов в полном соответствии с украинским законодательством и стандартами ОБСЕ с обеспечением соответствующего международного наблюдения является залогом правового результата избирательного процесса.

Как сообщал УНИАН, в самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» 11 ноября проходило «голосование» на так называемых «выборах» «глав народных республик» и «депутатов народных советов».

Международное сообщество выступило с осуждением псевдовыборов.

В Европейском Союзе, США, Японии заявили, что проведение «выборов» в ОРДЛО является нарушением Минских договоренностей.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что фейковые «выборы» на Донбассе никем не будут признаны, а Россия понесет ответственность за их проведение.