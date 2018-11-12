СМИ узнали, как прошли "выборы" в "ЛНР" (фото)

Собеседники СМИ рассказали, как проходил день псевдоголосования в захваченном гибридными войсками РФ Луганске.

11 ноября боевики согнали так называемых бюджетников на псевдовыборы главаря боевиков террористической организации "ЛНР", чтобы показать высокую явку.

"Моей знакомой, которая работает в одном из университетов, сказали прийти проголосовать до 11:00 и прислать фото с участка, иначе ее уволят. Она пошла и испортила бюллетень, маты там написала. Понятно, что уже ясно – будет Пасечник (главарь боевиков, - ред.)", - сказал собеседник LIGA.net на правах анонимности.

По его словам, студентов вузов тоже заставили явиться "в обязательном порядке", и они могли пойти на любой избирательный участок, независимо от места прописки, поскольку были составлены списки.

"В центре было много "полиции" и людей в военной форме", - отметил луганчанин Максим.

Другой источник LIGA.net рассказал, что были организованы специально ярмарки на "участках". "Торговали яйцами, крупами, Цены примерно на 30% дешевле. Предлагали еще бонусы - счета 100 рублей мобильного оператора Лугаком. Некоторые велись и шли", - сказал он.

Луганчанин добавил, что российские и местные каналы снимали "правильную картинку". "Многие просто пришли скупиться, а они уже показывали, какая высокая явка. Понятно, что все преувеличено в 3-4 раза", - добавил он.

Местный житель уточнил, что по состоянию на 12:00 в центре города около СШ № 20, где находился "избирательный участок, людей было немного. "Обычный день, толпы людей я не видел", - сказал Максим.

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По информации LIGA.net, после 14:00 на участке в СШ № 9 выстроилась очередь. "Там много девятиэтажек, в которых живут большинство пенсионеры. Им сказали, что пенсию "отрубят". Украинскую не получают, им терять нечего", - добавила луганчанка Марина, имя которой изменено в целях безопасности.

Отмечается, что из десяти опрошенных LIGA.net луганчан, голосовать пошли только двое.

"Среди моих знакомых никто не пошел. У бюджетников нет выбора и альтернативы. "Выборы" без выбора. Некоторые привыкли жить и быть "у кормушки". А вдруг что-то свалится им со стола", - добавил собеседник.

Еще одна луганчанка, которая голосовала на псевдорефендуме в 2014 году, сказала: "Никуда не ходила. Мне это 100 лет не надо, хочу ехать в Украину, делать биометрику".

Она добавила, что накануне фейковых выборов пенсионерам заранее выдали пенсии.

"У тех, кто пересекал линию разграничения в Станице Луганской, боевики спрашивали, голосовали ли люди. Если нет, то они угрожали. После 16:00, когда стало темнеть, город практически опустел", - сказал Максим.

Местный житель добавил, что вечером пророссийские наемники устроили салют, что якобы показать "атмосферу праздника".

Как сообщал УНИАН, в самопровозглашенных «ДНР и «ЛНР» 11 ноября проходило «голосование» на так называемых «выборах» «глав народных республик» и «депутатов народных советов». Международное сообщество выступило с осуждением псевдовыборов.