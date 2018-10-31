Миссия ОБСЕ потеряла связь с дроном, который зафиксировал незаконный российский конвой - Госдеп

Наиболее вероятной причиной инцидента был удар, который сбил беспилотник с курса.

После того, как дрон ОБСЕ зафиксировал передвижения российского конвоя на Донбассе, работу дрону заглушили.

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Об этом заявила спикер Государственного департамента США Хизер Науэрт, передает Голос Америки. "Сигнал дрону наблюдательной миссии ОБСЕ, который зафиксировал прохождение незаконного конвоя из России, был заглушен и связь с дроном была потеряна на территории Донбасса, подконтрольной России", - говорится в заявлении Науэрт.

Среди возможных причин рассматривается ракетный удар, сообщает бывший спикер ОБСЕ в Украине Майкл Боцюркив.

В ОБСЕ так описали то, что происходило с дроном (БПЛА): "Запуск БПЛА осуществлен 26 октября, около 22:03, с пусковой площадки в н. п. Степановка (подконтрольный правительству, 54 км на север от Донецка). В 01:18 27 октября БПЛА обнаружил зенитный ракетный комплекс 9К33 «Оса») восточнее Нижнекринского. В 01:53 где-то в этом же районе команда СММ потеряла связь с БПЛА примерно через 30 секунд после того, как траектория полета аппарата неожиданно стала нестабильной. В течение этих 30 секунд БПЛА потерял сигнал GPS, резко набрал высоту ориентировочно на 30 футов за очень короткий промежуток времени и отклонился от своего курса, а сразу же после этого начал падать, резко теряя высоту со скоростью 4 800 футов в минуту. Одновременно фиксировались внезапные изменения числа оборотов двигателя и навигационных показателей управления полетом.

До потери связи БПЛА осуществлял стабильный полет на высоте приблизительно 7 000 футов. Погодные условия были хорошими, а небо - безоблачным. Все зафиксированные параметры полета были нормальными, камера БПЛА функционировала.

По данным предварительной технической оценки, наиболее вероятной причиной инцидента был удар, который сбил беспилотник с курса и оборвал питание системы противодействия глушению и навесного оборудования, а также, вероятно, вызвал его падение", - говорится в отчете ОБСЕ.

Науэрт призвала Россию предоставить беспрепятственный доступ к контролируемым ею территориям, для наблюдательной миссии ОБСЕ. "Россия должна предоставить беспрепятственный доступ Наблюдательной миссии ОБСЕ в восточной Украине и выполнить все положения Минских договоренностей", - говорится в заявлении Госдепа.

Ранее в этом месяце временно поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан отмечал, что Россия значительно ограничила передвижение команд наблюдения на пунктах пересечения международной границы России и Украины на Донбассе, где она также запрещает использование дронов, биноклей и камер.