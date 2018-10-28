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ОБСЕ потеряла беспилотник, который наблюдал за техникой оккупантов на Донбассе

13:27, 28 октября 2018
Война
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Беспилотник ОБСЕ, который вел мониторинг над оккупированной территорию, исчез / УНИАН

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ потеряла над оккупированной частью Донбасса свой беспилотник, который фиксировал передвижение российской военной техники.

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Как отмечается в сообщении СММ, ночью (1:18) 27 октября во время полета вблизи оккупированного поселка Калиновоо беспилотник зафиксировал ЗРК «Оса» (9 К33 «Оса») и топливную цистерну на востоке от окурованого Нижнекрынского.

Далее БПЛА направили на север, к Сауровке. В 1:36 он зафиксировал конвой из семи грузовиков на грунтовой дороге возле границы с РФ, где отсутствуют пункты пропуска. Для дальнейшего наблюдения за конвоем аппарат направили на юг. В 01:53 связь с БПЛА была потеряна.

Примерно за 35 минут до этого аппарат столкнулся с помехами для сигнала, которые повторялись с определенной периодичностью.

БПЛА не вернулся на станцию контроля возле Степановки и считается утраченным.

Накануне сообщалось, что в оккупированном районе Донецкой области наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали колонну с российскими грузовиками «гуманитарной помощи».

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Теги: #ОБСЕ#війна#Донбас