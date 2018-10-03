Волонтеры показали видео точного удара по грузовику боевиков на Донбассе: ликвидирован командир роты

Удар украинские военные нанесли по грузовику, который регулярно подвозил российскую "гумпомощь".

Волонтеры фонда "Вернись живым" показали результаты работы аэроразведки на Донбассе.

Опубликованное в Facebook фонда видео было снято еще до оглашения очередного перемирия на Донбассе.

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"Нашим разведчикам удалось вычислить грузовик, который регулярно подвозил смертоносную "гуманитарную помощь" Кремля. В результате повреждена сама "посылка", два транспортных средства и ликвидированы несколько террористов", - говорится в сообщении волонтеров.

Одним из уничтоженных боевиков, по данным разведки, оказался командир роты боевиков.

Ранее украинский офицер Анатолий Штефан показал видео уничтожения дота боевиков на Донбассе.