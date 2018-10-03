Волонтеры показали видео точного удара по грузовику боевиков на Донбассе: ликвидирован командир роты
Волонтеры фонда "Вернись живым" показали результаты работы аэроразведки на Донбассе.
Опубликованное в Facebook фонда видео было снято еще до оглашения очередного перемирия на Донбассе.
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"Нашим разведчикам удалось вычислить грузовик, который регулярно подвозил смертоносную "гуманитарную помощь" Кремля. В результате повреждена сама "посылка", два транспортных средства и ликвидированы несколько террористов", - говорится в сообщении волонтеров.
Одним из уничтоженных боевиков, по данным разведки, оказался командир роты боевиков.
Ранее украинский офицер Анатолий Штефан показал видео уничтожения дота боевиков на Донбассе.