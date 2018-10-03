Уничтожение огневой точки боевиков на Донбассе попало на видео
10:15, 03 октября 2018Война
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В результате ответных действий украинских военных были уничтожены двое оккупантов.
На Донбассе уничтожен дот (долговременная огневая точка - Ред.) боевиков, из которого вели провокационный огонь по позициям Объединенных сил.
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Соответствующее видео на своей странице в Facebook выложил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".
"Был дот и нет. Смеркалось, колорады снова провоцировали. Пара ОСиных жал полетела во врага", - прокомментировал видео офицер.
Как сообщал волонтер Юрий Мысягин, ВСУ заняли новые позиции в зоне проведения ООС на Донбассе. Теперь более 6 кв.км находятся под их контролем.
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