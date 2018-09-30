РосСМИ показали видео последних секунд жизни Захарченко перед взрывом

На записи, сделанной внутри помещения, видно, что перед Захарченко открывают дверь и он входит в кафе.

В эфире телеканала "Россия-1" продемонстрировали видео с камер видеонаблюдения, якобы установленных в донецком кафе "Сепар", где 31 августа в результате взрыва погиб главарь боевиков ОРДО Александр Захарченко.

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На видео, размещенном на странице телеканала в YouTube - запись с внешних и внутренних камер наблюдения, сделанная за несколько минут до взрыва в кафе, куда главарь боевиков приехал в сопровождении охраны.

На видео видно, как к зданию "Сепара" подъехали несколько внедорожников, в одном из которых находился Захарченко. В сопровождении охраны он направился к входу в кафе. Первым туда зашел один из охранников Захарченко, чтобы проверить помещение.

На записи, сделанной внутри помещения, видно, что перед Захарченко открывают дверь и он входит в кафе и в это же мгновение происходит взрыв.

Момент взрыва зафиксирован камерой, установленной снаружи кафе.