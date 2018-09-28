В течение дня боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня, двое военных получили ранения - штаб

Сегодня, 28 сентября, боевики российско-оккупационных бандформирований 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба Операции Объединенных сил.

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"В течение текущих суток, с 7 до 18 часов, российские оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня. При этом противник дважды применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями", - говорится в сообщении.

Так, днем враг открывал прицельный огонь из минометов, вооружения боевых машин пехоты, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое-4, Золотое, Луганское, Новолуганское, Марьинка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединский.

"Опорные пункты вблизи Новолуганского на Светлодарском направлении и Гнутово на Приазовье оккупанты обстреляли из минометов 82-го калибра. Также защитников Гнутово и защитников Золотого противник накрыл шквальным огнем зенитных установок ЗУ-23-2. По позициям Объединенных сил возле того же Гнутово и вблизи Крымского велся огонь из вооружения БМП", - сообщили в штабе.

Отмечается, что в случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника, заставляя его прекратить обстрел.

"В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил сегодня получили ранения", - отмечается в сообщении.

В то же время в штабе заверили, что ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил.