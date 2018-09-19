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СБУ объявила в розыск "премьера ЛНР"

14:41, 19 сентября 2018
Война
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Материалы уголовного производства направлены в суд / facebook.com/SecurSerUkraine

Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook. "Наверное сногсшибательный «карьерный рост» в ЛНР затмил здравый смысл бывшему полковнику Службы гражданской защиты, а возможно предатель просто выжидал удобного случая. Так или иначе, он настолько проникся идеями независимости «народа Донбасса», что сначала возглавил «штаб народной милиции ЛНР», а затем удостоился великой «чести», став целым «премьер-министром» бандитов", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что он сейчас скрывается на временно оккупированной территории Луганщины и объявлен в розыск.

Материалы уголовного производства, открытого за преступления против национальной и общественной безопасности, направлены в суд.

Ранее в Беларуси боевика, воевавшего за "ЛНР", посадили на 2 года.

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Теги: #боевики#ЛНР#розыск