На могиле Захарченко появилась охрана с автоматами (фото)

Захоронение расположено на так называемой "аллее славы", где похоронены террористы "Моторола" и "Гиви".

На кладбище "Донецкое море", где похорнен главарь боевиков Александр Захарченко, выставили охрану с оружием.

Соответствующие снимки в соцсетях публикуют местные жители.

Как известно, захоронение расположено на так называемой "аллее славы", где похоронены террористы "Моторола" и "Гиви".

Автоматчики на могиле боевика вызвали недоумение у пользователей сети. Некоторые предположили, что охрану назначили для того, чтобы никто не смог раскопать могилу и увидеть пустой гроб.

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"Я не видела его в гробу, а верить его родным и близким не собираюсь", - пишет местная жительница. "Даже если там не Захар, то гроб вряд-ли пустой. Просто первое время поохраняют, а потом уже не понятно будет кто там..." - пишет другая.

Как сообщал УНИАН, Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка.

Боевики на временно оккупированной территории Донецкой области заявили об «украинском следе» в деле об убийстве главаря «ДНР» и задержали 14 человек.

В СБУ предположили, что его смерть могла стать результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего, связанных с распределением бизнеса. Кроме того, в СБУ не исключали причастности к убийству главаря боевиков российских спецслужб, для которых достаточно одиозная фигура Захарченко могла стать ненужной и начала мешать.

В МИД РФ в убийстве Захарченко обвинили Украину.