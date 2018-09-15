На Донбассе боевики из гранатометов обстреляли ряд позиций украинских военных (видео)

При угрозе жизни украинские воины открывали огонь в ответ. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

На протяжении текущих суток контролируемые Россией боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в сводке по состоянию на 18.00 субботы, 15 сентября.

Отмечается, что противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

«На протяжении дня позиции Объединенных сил были обстреляны из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Авдеевка, Пески, Красногоровка и Чермалык», - говорится в сообщении.

По данным штаба, в случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника с целью заставить его прекратить обстрел.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.