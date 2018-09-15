Волкер призывал РФ согласиться на обмен заложников, удерживаемых боевиками на Донбассе

Волкер убежден, что необходимо продолжать оказывать давление на Россию для освобождения украинских заложников.

Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер призывает власти Российской Федерации согласиться на обмен заложников, которых удерживают на Донбассе пророссийские боевики.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом дипломат сказал на конференции в Киеве. По словам Волкера, в рамках работы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, а также на правительственном уровне прилагается много усилий для обмена заложников.

"До сих пор, я считаю, никакого прорыва не было достигнуто. Мы были очень рады видеть возвращение заложников, которое произошло перед новогодними праздниками, но с тех пор обменов больше не было", - отметил Волкер.

Также он напомнил, что встречался с семьями заложников, жертвами конфликта на Донбассе, людьми, которые подверглись пыткам.

"Это ужасная ситуация. И мы настоятельно призываем россиян согласиться на дальнейший обмен заложников", - подчеркнул Волкер.

Он убежден, что все задействованные в процесс освобождения заложников стороны не прекратят свою работу.

"Я думаю, что мы с этой целью должны продолжить оказывать давление", - заявил Волкер.

Как сообщал УНИАН, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что контролируемые Россией боевики подтверждают содержание только "двух десятков" украинских заложников из более 100 человек, которых Украина требует освободить.

27 декабря 2017 года на Донбассе состоялся обмен украинских заложников. Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на востоке и отбывали наказание в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложника. Среди освобожденных украинских заложников - 32 военных и 41 гражданское лицо.